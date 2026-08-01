Gallos Blancos de Querétaro vs Tigres: ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY sábado 1 de agosto, juego de la jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador online

El dramatismo ha sido el gran protagonista en el arranque del Apertura 2026 para los Gallos Blancos de Querétaro. Tras caer agónicamente ante el América en el debut, los queretanos respondieron con una épica remontada 1-2 sobre Pachuca. La escuadra local llega respaldada por una destacada solidez: solo registra una derrota en sus últimos diez compromisos ligueros (G4, E5) y ha caído en apenas tres de sus recientes 13 duelos en La Corregidora (G6, E4).

En la acera opuesta, Tigres vive un panorama opuesto y cargado de tensión. Los universitarios han dejado ir puntos de forma dramática, igualando ante San Luis en el minuto 89 y cayendo 3-1 contra Tijuana tras recibir dos goles en tiempo de compensación.

Con cuatro partidos oficiales sin conocer la victoria (E2, P2) y habiendo colgado el cero en su arco solo una vez en sus últimos diez cotejos de liga, la fragilidad defensiva es su mayor lastre. Además, la condición de visitante incrementa las dudas, pues acumulan siete salidas consecutivas sin triunfar (E2, P5).

Pronóstico del Querétaro vs Tigres hoy sábado 1 de agosto 2026

El choque entre Querétaro y Tigres se perfila como un encuentro vibrante y de pronóstico reservado, aunque la jerarquía de plantel le otorga una leve ventaja al conjunto felino.

Resultado estimado: Querétaro 1 - 2 Tigres



Horario y dónde seguir en vivo el Querétaro vs Tigres

Horario: 17:00 horas tiempo del centro de México

Seguir en vivo el partido a través de aztecadeportes.com