Vinicius Jr. y Martinelli rozan el gol del torneo; el travesaño salva a Haití

🇧🇷✨ ¡Qué jugada de Brasil!

Vinicius Jr. y Martinelli se asociaron con una pared llena de velocidad, talento y precisión que estuvo a nada de convertirse en uno de los goles más espectaculares de La Copa Mundial de la FIFA 2026™. El disparo final venció al arquero, pero el travesaño le negó el festejo a la Canarinha.

