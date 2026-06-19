Vinicius Jr. y Martinelli rozan el gol del torneo; el travesaño salva a Haití
Brasil estuvo a centímetros de marcar uno de los mejores goles de La Copa Mundial de la FIFA 2026™. Una espectacular combinación entre Vinicius Jr. y Martinelli terminó con un disparo al travesaño que dejó sin reacción a la defensa de Haití.
🇧🇷✨ ¡Qué jugada de Brasil!
Vinicius Jr. y Martinelli se asociaron con una pared llena de velocidad, talento y precisión que estuvo a nada de convertirse en uno de los goles más espectaculares de La Copa Mundial de la FIFA 2026™. El disparo final venció al arquero, pero el travesaño le negó el festejo a la Canarinha.