Entrenador deja a su Selección tras quedar fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ “Fue un honor dirigir a la selección nacional”

Este viernes 3 de abril del 2026, se ha confirmado que un entrenador y su selección, han llegado al acuerdo de rescindir su contrato tras quedar fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El entrenador que deja a su selección es Gennaro Gattuso. La Selección de Italia publicó un comunicado en el que dio a conocer la decisión, le agradecieron por su dedicación y le desearon éxito en su carrera.

"La Federación Italiana de Fútbol y Gennaro Ivan Gattuso han rescindido de mutuo acuerdo el contrato del seleccionador calabrés con la selección italiana. La FIGC agradece a Gattuso y a todo su equipo su dedicación y pasión durante los últimos nueve meses y les desea mucho éxito en sus futuras carreras".

“Un onore aver potuto guidare la Nazionale” Comunicato ufficiale ⤵️https://t.co/GfkKzQnQv3 — Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) April 3, 2026

Gattuso se despide de Italia

Gattuso aprovechó para despedirse de la Selección. Primero dio concluida su etapa en el equipo y agreadeció a Gravina, Buffon y personal de la Federación por el apoyo que le han dado. Aseguró que fue un honor dirigir a Italia con un grupo de jugadores que demostraron su compromiso. Por último, le agradeció a la afición por el apoyo durante los últimos meses.

"Con gran pesar, al no haber logrado el objetivo que nos propusimos, doy por concluida mi etapa como seleccionador nacional. La camiseta Azzurri es el bien más preciado del fútbol, por lo que es justo facilitar las futuras evaluaciones técnicas desde el principio. Quiero agradecer al presidente Gabriele Gravina y a Gianluigi Buffon, así como a todo el personal de la Federación, la confianza y el apoyo que siempre me han brindado. Ha sido un honor dirigir a la selección nacional, y hacerlo con un grupo de jugadores que han demostrado compromiso y devoción por la camiseta. Pero mi mayor agradecimiento es para la afición, para todos los italianos que nunca han dejado de demostrar su amor y apoyo a la selección nacional durante estos meses. Siempre con la Azzurri en mi corazón".