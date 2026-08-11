Se le ha cerrado una puerta profesional a Santiago Gimenez en el futbol europeo, desde la ciudad de Roma han dejado en claro que si había interés por los servicios del ariete mexicano, pero este se ha esfumado en cuestión de minutos. Gennaro Gattuso; director técnico de la Lazio fue contundente tras ser cuestionado por el canterano de Cruz Azul y su posible fichaje con las Águilas.

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En conferencia de prensa, el campeón del mundo en 2006 con la Selección de Italia fue tajante con este tema: “¿Giménez? Aquí debe venir gente que tenga ganas de estar. Yo no estoy acostumbrado a convencer a los jugadores. En el futbol no se puede prometer nada. Si uno tiene ganas debe venir y ponerse el casco, que es lo que necesitamos este año. De lo contrario es inútil”, mencionó el ahora estratega.

Goncalo Ramos, el nuevo ariete del AC Milan

Con la opción de la Lazio prácticamente finiquitada, se habla de que los Dragones del Porto están muy cerca de de hacerse de una cesión del seleccionado mexicano en la presente campaña. De momento, esta posibilidad no ha pasado de rumor, aunque diversos medios internacionales señalan que pronto se hará oficial.

Por otro lado, si se queda en el AC Milan sería el suplente de Goncalo Ramos, ariete portugués por el cual el club italiano desembolsó 80 millones de dólares procedente del Paris Saint Germain. Con este panorama, veremos en los siguientes días cuál será el futuro profesional de Gimenez, quien se sigue recuperando de su lesión en el tobillo sufrida en el partido contra Inglaterra en los octavos de final de la pasada Copa Mundial de la FIFA 2026.