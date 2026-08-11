Los jugadores Sub-20 que podrían llegar a la Selección Mexicana Mayor con Rafa Márquez

El título del Premundial Sub-20 de Concacaf dejó varias señales para el futuro de la Selección Mexicana. El equipo dirigido por Álex Diego consiguió el campeonato y también aseguró su presencia en los Juegos Olímpicos y el Mundial Sub-20. Ahora, algunos de sus futbolistas podrían tener una oportunidad con Rafa Márquez en la Mayor.

Rafael Márquez ya sigue de cerca a un jugador que eligió México por sobre Brasil y a otros de esta generación Sub-20. El nuevo entrenador de la Selección Nacional de México estuvo presente en tres de los seis partidos del torneo.

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Santiago Sandoval, una opción para la Selección Mexicana

El atacante de 19 años, Santiago Sandoval, fue uno de los futbolistas más desequilibrantes del equipo de Álex Diego. Su velocidad fue una de sus principales características durante el Premundial y tuvo una participación importante en el título conseguido por México.

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Sandoval incluso tuvo que viajar a Guadalajara para atender una lesión en un dedo de la mano. Tiene experiencia en Primera División. El canterano de Chivas deberá mantener ese crecimiento con su club. La posibilidad de llegar a la Selección Mexicana Mayor existe.

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Hugo Camberos también está en la mira

Hugo Camberos fue otro de los nombres que destacó durante el Premundial Sub-20. El delantero terminó como máximo goleador del torneo con 5 goles y recibió el Balón de Oro de la competencia.

Al igual que Sandoval, Camberos necesita acumular más minutos con el Guadalajara. Esa continuidad será importante para que pueda competir por un lugar en futuras convocatorias.

Henrique Simeone y su oportunidad con Rafa Márquez

Henrique Simeone completa el grupo de futbolistas que podrían tener proyección hacia la Selección Mexicana Mayor. El mediocampista nació en Brasil, pero es hijo de padre mexicano y decidió representar al combinado nacional.

Su físico y capacidad para darle equilibrio al mediocampo fueron importantes durante el torneo. El principal reto para el jugador de Tigres está en conseguir más minutos con el primer equipo.

Su participación en la Liga BBVA MX todavía es limitada. Por ello, Simeone deberá ganar protagonismo a nivel de clubes antes de pensar en una convocatoria de Rafael Márquez. Son tres jugadores con enorme futuro.

