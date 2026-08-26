El gesto de Guillermo Almada que confirma que sufre la presión del Club América

Guillermo Almada elevó el nivel del Club América y volvió a posicionarlo entre los fuertes candidatos del futbol mexicano. Luego de meses irregulares con André Jardine como entrenador, la directiva dio un giro de 180 grados con la contratación del técnico uruguayo. Poco a poco, los resultados son cada vez más positivos, pero eso no quita que el exPachuca esté padeciendo la presión que demanda la institución azulcrema.

En estos momentos, el América es el único líder del Apertura 2026, además de seguir en carrera en la Leagues Cup. Las Águilas pelean en todos los frentes, pero Almada no logra estar tranquilo debido a la presión que genera dirigir día a día al equipo azulcrema. Esto quedó en evidencia durante la reciente conferencia de prensa que tuvo como protagonista a Henry Martín y al estratega uruguayo.

Guillermo Almada afirma sentir la presión del América día a día

Previo al choque contra Columbus Crew por los Cuartos de Final de la Leagues Cup, tanto Martín como Almada estuvieron presentes en la conferencia de prensa para despejar dudas acerca del partido. En un momento concreto, el capitán y delantero del América habló sobre la presión que ejerce el formar parte de la institución azulcrema, señalando que el técnico charrúa ya conoce por dentro esta sensación.

Henry Martín anota dos goles en el Juárez vs América en la Jornada 5 de la Liga MX.|Christian Torres Chavez/MEXSPORT

“Realmente creo que si no hubiese llegado a este equipo, no hubiese sido quien soy hoy, no hubiera sacado este carácter que ni yo sabía que tenía. Este equipo es de exigencia, no importa el torneo pasado, ni siquiera el partido pasado, esa exigencia es lo que te da el club. Guillermo lo está viviendo”, expresó Martín y Almada asintió con su cabeza, reafirmando las palabras del capitán del equipo.

TE PUEDE INTERESAR:



América quiere seguir con vida en la Leagues Cup

El conjunto azulcrema enfrentará a Columbus Crew este miércoles 26 de agosto a partir de las 20:45 horas, tiempo del centro de México. El partido se disputará en el Dignity Health Sports Park de Carson, California, y entregará un boleto directo hacia las Semifinales de la Leagues Cup.

América llega a esta instancia después de vencer a San Diego FC y Portland Timbers, además de caer por penales ante Austin FC. Sin embargo, Almada no se confía ante un Columbus que terminó invicto la primera fase y ya derrotó a dos equipos mexicanos: Atlas y Pachuca.

Las Águilas tendrán una prueba de máxima exigencia para respaldar su buen presente. En caso de avanzar, quedarán a solamente dos partidos de conquistar el título y asegurar su clasificación a la próxima Concacaf Champions Cup. El reglamento del torneo binacional dicta que si el encuentro termina empatado durante los 90 minutos, el ganador se definirá directamente mediante una tanda de penales.