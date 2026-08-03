El GIGANTE de la Concacaf que busca a Hirving Lozano

Hirving Lozano no la ha pasado nada bien en los últimos meses con el San Diego FC, el futbolista mexicano no tiene minutos con el cuadro californiano desde el pasado 29 de noviembre de 2025 por cuestiones extracancha y un gigante de la Major League Soccer podría 'pescarlo' en busca de que tenga actividad. Los Angeles Galaxy buscaría un préstamo por el ex futbolista del Napoli y trataría de convencer al conjunto de San Diego en ceder a una de sus principales figuras.

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De acuerdo a información de ESPN, Los Angeles Galaxy buscaría una cesión del famoso 'Chucky' de cara a la segunda mitad de la temporada en la MLS y también para el inicio de la Leagues Cup, torneo que enfrenta a los clubes estadounidenses con los equipos de la Liga MX. Cabe destacar que, el director técnico de San Diego; Micky Varas ha sido tajante con la inactividad de Lozano y una vía para que no se 'oxide' Lozano podría ser una cesión.

Discusión con Varas y espaldarazo al DT

Algunas versiones señalan que tuvo un muy fuerte altercado con el estratega del San Diego FC tras una sustitución, además, la directiva respaldó al estratega y reiteró que la personalidad de Lozano no encajaba en los valores que buscaba transmitir el club a largo plazo en la MLS.

Por si fuera poco, San Diego trató de modificar algunos términos del contrato de Lozano (vigente hasta verano de 2028) y el ex jugador del PSV Eindhoven se habría negado para poder cobrar lo que le corresponde hasta el año que expira su vínculo con el club del sur del estado de California.