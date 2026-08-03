Pocos vieron este gesto de Federico Viñas en el triunfo de Toluca: ya se ganó a la afición

Toluca volvió al triunfo con un 3-1 sobre Necaxa en el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. Además de los tres puntos, el partido dejó un detalle que pasó casi desapercibido para muchos aficionados y que tuvo como protagonista a Federico Viñas, uno de los refuerzos más recientes de los Diablos Rojos.

Federico Viñas debutó con la playera escarlata al ingresar en el segundo tiempo contra los Rayos. Después del silbatazo final, el delantero uruguayo se acercó al capitán Alexis Vega —quien volvió a su mejor nivel— para pedirle la bandera del club y compartir el festejo con la afición, un gesto que fue bien recibido por los seguidores de Toluca.

Las estadísticas de Federico Viñas en Toluca vs. Necaxa

Viñas ingresó al minuto 58 y comenzó a sumar sus primeros minutos con el conjunto escarlata. Durante su participación registró 17 toques, un disparo, un pase clave, tres pérdidas de balón, 93 % de precisión en los pases y dos recuperaciones.

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Lo que dijo Antonio Mohamed del debut de Federico Viñas

Al finalizar el encuentro, Antonio Mohamed valoró de forma positiva el estreno del delantero uruguayo. El entrenador explicó que Viñas apenas llevaba tres entrenamientos con el plantel y que todavía no había trabajado junto a varios de los futbolistas con los que compartió la cancha.

Y el se acercó al Capitán para pedirle la bandera y conectar con la afición.



Fede Viñas ya está en el barco de Toluca. 🇦🇹🔥 pic.twitter.com/9Sp8EbWCYi — Fan Diablo (@FanDiablo2) August 3, 2026

El técnico destacó que era importante darle minutos para que comenzara a adaptarse a la altura, al estadio y al funcionamiento del equipo. Además, aseguró que espera que el atacante pueda convertirse en un elemento importante para Toluca durante el resto de la temporada.

¿Dónde jugaba Federico Viñas? Detalles de su incorporación

Federico Viñas regresó al futbol mexicano tras su paso por el Real Oviedo de España y firmó contrato por cuatro años con Toluca. El delantero también cuenta con experiencia previa en la Liga MX tras defender las camisetas de América y León.

Con su debut ya completado y un gesto que fue reconocido por la afición escarlata, el atacante inicia una nueva etapa en Toluca. Ahora buscará ganar ritmo de competencia para convertirse en una pieza importante dentro del esquema del “Turco” Mohamed.

