CONFIRMADO: Gilberto Mora arrancará de TITULAR vs Chequia en el Mundial 2026

Gilberto Mora arrancará como titular en el partido en el que México enfrente vs Chequia en el último duelo de la fase de grupos del Mundial 2026, reveló la alineación de Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana. Lo anterior, significará la primera titularidad del mediocampista juvenil en la Copa Mundial de la FIFA.

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Mora fue uno de los once elegidos del Vasco Aguirre, que también incluyen las sorpresas de Mateo Chávez, Israel Reyes y Guillermo Memote Martínez. El mediocampista de Xolos de Tijuana había arrancado en la banca en los primeros dos duelos que había tenido México en el Mundial 2026, contra Sudáfrica y Corea del Sur.

#Alineación confirmada para nuestro tercer juego en la Copa del Mundo. ✅



Once en la cancha, pero millones junto a ellos dándolo todo por nuestro país. 🙌#SomosMéxico pic.twitter.com/tm433m0uP0 — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 24, 2026

Alineación de México vs Chequia del Mundial 2026

Javier Aguirre anunció la siguiente alineación para el partido vs Chequia:



Tala Rangel

Jorge Sánchez

César Montes

Edson Álvarez

Luis Romo

Israel Reyes

Julián Quiñones

Gilberto Mora

Mateo Chávez

Guillermo Memote Martínez

Martínez Roberto Alvarado

¿Dónde ver el México vs Chequia el Mundial 2026?

El México vs Chequia, que corresponde al Grupo A del Mundial 2026, será transmitida en vivo y gratis por TV Azteca. Estos son algunos de los datos del partido:



Fecha: Martes 24 de junio

Hora: 7pm

Estadio: Ciudad de México

Grupo A

El partido no definirá nada para México, que ya se aseguró como primer lugar del Grupo A, tras sus victorias contra Sudáfrica y Corea del sur. Mientras que el cuadro checo se juega todo en el estadio Ciudad de México, ya que una derrota o un empate los eliminaría del Mundial 2026. El cuadro europeo necesita de un triunfo para asegurarse el segundo lugar del sector y asegurar su participación en la fase de eliminación directa.

¿Cuándo juega México los 16avos de final del Mundial 2026?

México disputará los 16avos de final del Mundial 2026 el próximo martes 30 de junio, en el estadio Ciudad de México. El rival aún no está definido, pero al momento sería la selección de Escocia. EL sábado, al finalizar la fase de grupos, se anunciará oficialmente el rival del cuadro de Javier Aguirre.