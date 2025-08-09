El jugador de Cruz Azul que está a un paso de jugar en Europa

Cruz Azul tendría todo resuelto con sus delanteros. En las últimas semanas, han salido muchos rumores sobre la salida de sus atacante y refuerzos, pero parece que la novela esta cerca de terminar y la directiva ya tendría todo decidido.

En las últimas horas, diferentes medios han dado a conocer que la Máquina habría recibido una oferta por el delantero Giorgos Giakoumakis para llegar a Europa para jugar con el PAOK, de Grecia.

Por el momento, la información que se maneja es que el griego saldría por a préstamo por un año con opción de compra no obligatoria por más de 5 millones de euros.

⚽️ Próximo partido ⚽️ 🆚 San Luis

🏟️ Alfonso Lastras

📆 Lunes 11 de agosto

⏰ 21:05 #AzulDePorVida pic.twitter.com/7b2RKTeIfN — CRUZ AZUL (@CruzAzul) August 8, 2025

Te puede interesar: Vale 5 millones y marcó un gol digno del premio Puskás en Cruz Azul: árbitro se lo quitó

Gol de Lorenzo Faravelli: América 0-1 Cruz Azul | Semifinales vuelta | Liga BBVA MX, Clausura 2025

Giorgos Giakoumakis, el delantero de 30 años, vería de gran forma y con gran entusiasmo por volver a Grecia. El PAOK buscaría cerrar el trato rápidamente para incluirlo en su lista para competiciones europeas, como el próximo partido contra el Wolfsberger.

Su contrato con Cruz Azul se extiende hasta junio de 2028, por lo que su salida le ayudaría al equipo a tener mayor presupuesto para algún refuerzo a futuro.

¿Llegaría otro refuerzo a Cruz Azul?

Cruz Azul buscaba el fichaje de Luka Jovic, que no logró concretarse. Con la posible salida de Giakoumakis, Larcamón ha revelado en varias conferencias de prensa que el ‘Toro’ Fernández podría ser inscrito con el equipo por lo que no buscarían otro delantero en el Apertura 2025.

Aunque, la directiva podría considerar reforzar otra posición en el equipo. Por el momento, el club no se encuentra negociando por algún otro fubtolista.

