Vale 5 millones y marcó un gol digno del premio Puskás en Cruz Azul: árbitro se lo quitó

Willer Ditta marcó un golazo digno del premio Puskás en la victoria de Cruz Azul en penales frente a Colorado Rapids en la última jornada de la Leagues Cup 2025 . Sin embargo, la anotación del jugador que vale 5 millones de euros (más de 108 millones de pesos) no fue concedida por el árbitro central por una razón: lo otorgó como autogol.

El defensa de la Máquina avanzó desde la banda derecha hacia el centro con balón controlado y sacó un riflazo de 3 dedos que, en primera instancia, pareció agarrar chanfle para meterse al fondo de las redes; sin embargo, ya analizando meticulosamente la esférica fue desviada por Wayne Frederick, por lo que fue marcado en contra. Ellos son los 3 culpables del empate de Cruz Azul frente a Colorado .

@willerditta4 Willer Ditta anotó un golazo con Cruz Azul digo del premio Puskás; sin embargo, se lo quitaron ya que fue autogol

Debido a lo anterior, Willer se quedó sin su gol y sin poder contender al premio Puskás; no obstante, el gol le ayudó a Cruz Azul para remontar un marcador de 2-0 en un partido que posteriormente ganarían en penales, aunque de nada les serviría, pues ya estaba eliminados de la Leagues Cup 2025.

¿Qué es el premio Puskás y en qué consiste?

El premio Puskás es otorgado al futbolista que haya marcado el mejor gol del año con base a 4 criterios: la estética, marcarlo en un partido oficial de cualquier liga profesional, factor suerte y que el jugador candidato sea motivación para los jóvenes; es decir, no haber incurrido en temas de dopaje o en contra de la ley.

El galardón fue nombrado así por el apellido del delantero Ferenc Puskás, quien fue un jugador importante en el Budapest Honvéd de Hungría y después se consagraría como ídolo en el Real Madrid al conquistar 10 títulos en 8 temporadas. Además, es el sexto goleador en la historia de los merengues con 242 tantos, solo por detrás de: