Vale 5 millones y marcó un gol digno del premio Puskás en Cruz Azul: árbitro se lo quitó
El futbolista de Cruz Azul disparó de 3 dedos y el balón agarró chanfle; sin embargo, el árbitro no se lo concedió, por ello queda descartado para el Puskás
Willer Ditta marcó un golazo digno del premio Puskás en la victoria de Cruz Azul en penales frente a Colorado Rapids en la última jornada de la Leagues Cup 2025 . Sin embargo, la anotación del jugador que vale 5 millones de euros (más de 108 millones de pesos) no fue concedida por el árbitro central por una razón: lo otorgó como autogol.
El defensa de la Máquina avanzó desde la banda derecha hacia el centro con balón controlado y sacó un riflazo de 3 dedos que, en primera instancia, pareció agarrar chanfle para meterse al fondo de las redes; sin embargo, ya analizando meticulosamente la esférica fue desviada por Wayne Frederick, por lo que fue marcado en contra. Ellos son los 3 culpables del empate de Cruz Azul frente a Colorado .
Debido a lo anterior, Willer se quedó sin su gol y sin poder contender al premio Puskás; no obstante, el gol le ayudó a Cruz Azul para remontar un marcador de 2-0 en un partido que posteriormente ganarían en penales, aunque de nada les serviría, pues ya estaba eliminados de la Leagues Cup 2025.
TE PUEDE INTERESAR:
- Leyenda del América no pasó exámenes médicos en su nuevo equipo por problemas del corazón
- ¿Qué es de la vida de Jonathan Espericueta, leyenda de la selección mexicana que no despuntó?
- Está en su mejor momento y Rayados lo quiere a como dé lugar, aunque ahora cueste 14 millones
¿Qué es el premio Puskás y en qué consiste?
El premio Puskás es otorgado al futbolista que haya marcado el mejor gol del año con base a 4 criterios: la estética, marcarlo en un partido oficial de cualquier liga profesional, factor suerte y que el jugador candidato sea motivación para los jóvenes; es decir, no haber incurrido en temas de dopaje o en contra de la ley.
El galardón fue nombrado así por el apellido del delantero Ferenc Puskás, quien fue un jugador importante en el Budapest Honvéd de Hungría y después se consagraría como ídolo en el Real Madrid al conquistar 10 títulos en 8 temporadas. Además, es el sexto goleador en la historia de los merengues con 242 tantos, solo por detrás de:
- Cristiano Ronaldo – 450
- Karim Benzema – 354
- Raúl – 323
- Alfredo di Stéfano -306
- Santillana – 291
- Ferenc Puskás – 242