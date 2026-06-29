¡El VAR amarga a Alemania! Anulan el gol que pudo cambiar el partido ante Paraguay

¡Del festejo a la frustración! 🇩🇪❌ Alemania había encontrado el gol que parecía darle la ventaja ante Paraguay, pero tras la revisión del VAR, el árbitro decidió invalidar la jugada. La afición alemana pasó de la euforia al desencanto en cuestión de segundos, mientras el marcador permaneció sin cambios en este emocionante duelo de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

