¡GOL ANULADO A BRASIL! El VAR Silencia el Estadio ante Haití | La Copa Mundial de la FIFA 2026™
¡Increíble momento! 😱 Brasil celebraba el gol, pero el VAR intervino y cambió por completo la historia del partido ante Haití en La Copa Mundial de la FIFA 2026™. Revive la jugada que desató la polémica y dejó al estadio en completo silencio.
El VAR vuelve a ser protagonista! Cuando todo Brasil ya festejaba, la revisión arbitral anuló el gol ante Haití y apagó el grito de miles de aficionados en La Copa Mundial de la FIFA 2026™.