GOOL ANULADO A FERRÉN POR FUERA DE LUGAR | España 4-0 Arabia Saudita

¡Momento de frustración en el España vs Arabia Saudita del Mundial de la FIFA 2026!

Ferran Torres había conseguido mandar el balón al fondo de la red en una gran jugada ofensiva, pero la acción fue invalidada por fuera de juego tras la revisión arbitral.

El tanto no subió al marcador y el partido siguió con España dominando, pero con una nueva dosis de polémica y tensión en el área rival.

