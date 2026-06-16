¡GOOOL de Argelia ANULADO! La Albiceleste se salva del primer golpe | Argentina vs Argelia | Mundial 2026
Cuando Argelia ya celebraba la anotación que sorprendía a toda Argentina, el árbitro invalidó la jugada y el marcador permaneció intacto. Revive el momento que hizo contener la respiración a millones de aficionados en el debut de la Albiceleste en la Copa Mundial de la FIFA 2026.
¡Momentos de máxima tensión en la Copa Mundial de la FIFA 2026! ⚽🔥
Argelia estuvo a punto de dar la gran sorpresa ante Argentina, pero la alegría duró apenas unos segundos. El conjunto africano encontró el fondo de las redes y desató la celebración, sin embargo, la anotación fue anulada tras la revisión arbitral.