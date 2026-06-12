¡GOL ANULADO A ESTADOS UNIDOS! El estadio pasó de la locura al silencio | USA vs Paraguay
¡De la euforia a la decepción en cuestión de segundos! Estados Unidos celebraba el que parecía ser otro gol ante Paraguay, pero la jugada fue revisada y anulada, provocando la sorpresa de jugadores, aficionados y cuerpo técnico.
¡De la euforia a la decepción en cuestión de segundos! Estados Unidos celebraba el que parecía ser otro gol ante Paraguay, pero la jugada fue revisada y anulada, provocando la sorpresa de jugadores, aficionados y cuerpo técnico.