¡GOOOL DE DAICHI KAMADA! Japón nunca se rindió y empata ante Países Bajos
Cuando parecía que Países Bajos se quedaba con la victoria, apareció Daichi Kamada para encender la esperanza japonesa. Un gol clave que desató la locura de los Samuráis Azules en el Mundial 2026.
¡Japón vuelve a responder! 🇯🇵🔥
Cuando parecía que Países Bajos tenía el control del encuentro, Daichi Kamada apareció con una gran definición para marcar el empate 2-2 y devolver la emoción a este partidazo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.