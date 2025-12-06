¡GOL de Federico Pereira | Toluca 1 - 0 Monterrey | Semifinal Vuelta | Apertura 2025
¡Se desató la locura en el Nemesio Diez! Federico Pereira marca el gol que pone a Toluca 1-0 sobre Monterrey en la Semifinal de Vuelta del Apertura 2025, en una jugada que encendió a toda la afición escarlata.
