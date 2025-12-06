deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Fut Azteca
Liga MX
Video

¡GOL de Federico Pereira | Toluca 1 - 0 Monterrey | Semifinal Vuelta | Apertura 2025

¡Se desató la locura en el Nemesio Diez! Federico Pereira marca el gol que pone a Toluca 1-0 sobre Monterrey en la Semifinal de Vuelta del Apertura 2025, en una jugada que encendió a toda la afición escarlata.

Azteca Deportes
Liga MX
Compartir

¡Se desató la locura en el Nemesio Diez! Federico Pereira marca el gol que pone a Toluca 1-0 sobre Monterrey en la Semifinal de Vuelta del Apertura 2025, en una jugada que encendió a toda la afición escarlata.

Toluca FC
Rayados del Monterrey
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
×
×