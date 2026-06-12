¡GOLAAAZO de Folarin Balogun! | Estados Unidos 2-0 Paraguay | Fase de Grupos
¡Qué definición de Folarin Balogun! 🔥🇺🇸 El delantero de Estados Unidos apareció con una gran jugada para marcar el 2-0 ante Paraguay y hacer explotar nuevamente a los aficionados en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.
¡Qué definición de Folarin Balogun! 🔥🇺🇸
El delantero de Estados Unidos apareció con una gran jugada para marcar el 2-0 ante Paraguay y hacer explotar nuevamente a los aficionados en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.