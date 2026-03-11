logo deportes horizontal
¡GOL DE Gabriel Barbosa! | Mirassol 2 - 1 Santos | Brasileirao | J5 | TV Azteca

Aparece la figura de Gabriel Barbosa para marcar y poner el 2-1 en el duelo entre Mirassol y Santos en la Jornada 5 del Brasileirao. Un gol clave que vuelve a encender el partido y pone a su equipo al frente en un duelo lleno de emociones.

Por: Azteca Deportes

