¡GOL DE Gabriel Barbosa! | Mirassol 2 - 1 Santos | Brasileirao | J5 | TV Azteca
Aparece la figura de Gabriel Barbosa para marcar y poner el 2-1 en el duelo entre Mirassol y Santos en la Jornada 5 del Brasileirao. Un gol clave que vuelve a encender el partido y pone a su equipo al frente en un duelo lleno de emociones.
