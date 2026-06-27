¡GOOOL de Harry Kane! Inglaterra amplía la ventaja ante Panamá

Harry Kane volvió a demostrar su calidad goleadora al marcar el 0-2 para Inglaterra frente a Panamá en un momento clave del partido de La Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Revive la jugada completa, la asistencia, la definición del capitán inglés y el gol que acercó a su selección a una victoria importante en la fase de grupos. Un tanto que reafirma el liderazgo de Kane como una de las grandes figuras del futbol mundial.

