¡GOOOL de Harry Kane! Inglaterra amplía la ventaja ante Panamá
Harry Kane no perdonó y firmó el segundo gol de Inglaterra para aumentar la diferencia frente a Panamá. Revive la definición del delantero inglés en La Copa Mundial de la FIFA 2026™.
Harry Kane volvió a demostrar su calidad goleadora al marcar el 0-2 para Inglaterra frente a Panamá en un momento clave del partido de La Copa Mundial de la FIFA 2026™.
Revive la jugada completa, la asistencia, la definición del capitán inglés y el gol que acercó a su selección a una victoria importante en la fase de grupos. Un tanto que reafirma el liderazgo de Kane como una de las grandes figuras del futbol mundial.