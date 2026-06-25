¡Gol de Gonzalo Plata! Ecuador le da la vuelta al marcador y sorprende a Alemania en el Mundial 2026™ 🇪🇨🔥
¡Explotó la afición ecuatoriana! 🇪🇨 Gonzalo Plata apareció en el momento decisivo para firmar la remontada de La Tri y poner el 2-1 sobre Alemania en un partidazo de Mundial.
¡Remontada tricolor! 🇪🇨⚽ Gonzalo Plata marcó el gol que pone a Ecuador arriba 2-1 frente a Alemania en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Después de comenzar abajo en el marcador, La Tri reaccionó con personalidad y encontró en Plata al héroe que desató la locura en las tribunas.