¡Gol de Gonzalo Plata! Ecuador le da la vuelta al marcador y sorprende a Alemania en el Mundial 2026™ 🇪🇨🔥

¡Remontada tricolor! 🇪🇨⚽ Gonzalo Plata marcó el gol que pone a Ecuador arriba 2-1 frente a Alemania en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Después de comenzar abajo en el marcador, La Tri reaccionó con personalidad y encontró en Plata al héroe que desató la locura en las tribunas.

