¡GOOOL de Jude Bellingham! Inglaterra rompe el cero ante Panamá
Jude Bellingham apareció en el momento indicado para abrir el marcador y darle la ventaja a Inglaterra. Revive el gol que rompió el empate frente a Panamá en La Copa Mundial de la FIFA 2026™.
Jude Bellingham marcó el 0-1 para Inglaterra con una definición que cambió el rumbo del partido ante Panamá en La Copa Mundial de la FIFA 2026™.
Revive la jugada completa, la construcción de la acción y el momento en que la selección inglesa encontró el espacio para adelantarse en el marcador gracias a una de sus grandes figuras.