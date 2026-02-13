¡GOL de Juninho ! | Puebla 2 -3 Pumas | J6 | CL 2026 | TV Azteca Deportes
Juninho aparece en el momento decisivo para marcar el gol del 2-3 y completar la voltereta de Pumas ante Puebla en la Jornada 6 del Clausura 2026. Un partido que pasó de la ventaja poblana a una remontada llena de emoción, intensidad y drama hasta el último minuto.
