¡Qué golazo! VIDEO: El primer gol de Karim Benzema en la Liga Saudí

En medio de los rumores que señalan que tiene un problema con su técnico, Karim Benzema ya se estrenó como goleador en la Liga Árabe. El delantero francés marcó su primer gol en el torneo, con el Al-Ittihad.

Benzema es una de las tantas estrellas que dejaron la élite europea, para probar suerte en el futbol de Arabia Saudita. El galo fichó con el Al-Ittihad, actual campeón de la Liga Profesional Saudí y que tiene como DT a Nuno Espirito Santo.

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El gol de Karim Benzema al Al-Riyadh

El actual campeón está imparable y luego de dos triunfos en dos partidos, en la tercera jornada golearon como visitantes al Al-Riyadh con Karim Benzema participando con una anotación.

El 'Gato' fue el encargado de abrir el marcador apenas a los 17 minutos del encuentro y para no perder el estilo, fue un verdadero golazo. Luego de un pase en defensa, tomó el balón detrás de medio campo, encaró a los rivales y tocó para Da Silva, quien le devolvió para que el francés de pierna derecha la mandara al fondo de las redes.

🇫🇷 Damas y caballeros: el estreno goleador de Benzema en la Liga Saudípic.twitter.com/nlq5BYvs1m — BeSoccer (@besoccer_ES) August 24, 2023

Esta fue la primera anotación de Karim Benzema en la liga árabe. Hasta ahora, el ex del Real Madrid sólo había dado un par de asistencias en los partidos que había disputado. El francés ha caído con el pie derecho en Arabia Saudita y por lo menos por ahora, su equipo se mantiene en la cima del torneo.

El próximo partido del Al-Ittihad y Karim Benzema, será frente al Al-Wehda FC, antes de enfrentarse al Al-Hilal de Neymar en uno de los encuentros más atractivos del torneo, y que podrás ver por las pantallas de Azteca Deportes y Azteca Deportes Network, el próximo viernes 1 de septiembre.

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