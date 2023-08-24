Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
QUIERO VER
Fútbol

¡Qué golazo! VIDEO: El primer gol de Karim Benzema en la Liga Saudí

Karim Benzema por fin se estrenó como goleador con el Al-Ittihad en la Liga Árabe, al anotarle al A-Riyadh, dentro de la Jornada 3 del torneo local

Karim Benzema Al-Ittihad golazo Arabia Saudita
|Getty Images

Escrito por: Pedro Gálvez

En medio de los rumores que señalan que tiene un problema con su técnico, Karim Benzema ya se estrenó como goleador en la Liga Árabe. El delantero francés marcó su primer gol en el torneo, con el Al-Ittihad.

Benzema es una de las tantas estrellas que dejaron la élite europea, para probar suerte en el futbol de Arabia Saudita. El galo fichó con el Al-Ittihad, actual campeón de la Liga Profesional Saudí y que tiene como DT a Nuno Espirito Santo.

Te puede interesar: Filtran primer gran problema de Karim Benzema en Arabia Saudita

El gol de Karim Benzema al Al-Riyadh

El actual campeón está imparable y luego de dos triunfos en dos partidos, en la tercera jornada golearon como visitantes al Al-Riyadh con Karim Benzema participando con una anotación.

El 'Gato' fue el encargado de abrir el marcador apenas a los 17 minutos del encuentro y para no perder el estilo, fue un verdadero golazo. Luego de un pase en defensa, tomó el balón detrás de medio campo, encaró a los rivales y tocó para Da Silva, quien le devolvió para que el francés de pierna derecha la mandara al fondo de las redes.

Esta fue la primera anotación de Karim Benzema en la liga árabe. Hasta ahora, el ex del Real Madrid sólo había dado un par de asistencias en los partidos que había disputado. El francés ha caído con el pie derecho en Arabia Saudita y por lo menos por ahora, su equipo se mantiene en la cima del torneo.

El próximo partido del Al-Ittihad y Karim Benzema, será frente al Al-Wehda FC, antes de enfrentarse al Al-Hilal de Neymar en uno de los encuentros más atractivos del torneo, y que podrás ver por las pantallas de Azteca Deportes y Azteca Deportes Network, el próximo viernes 1 de septiembre.

Te puede interesar: Toni Kroos tacha de VERGONZOSO fichaje en Arabia Saudita

Tags relacionados
Al Ittihad

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP
GREMIOS VS PALMEIRAS FECHA CORREGIDA.jpg

Brasileirao| Gremio vs Palmeiras

7:50 a. m.
20 SEP
CORINTHIANS VS FLUMINENSE FECHA.jpg

Brasileirao| Corinthians vs Fluminense

12:50 p. m.
20 SEP
ATLÉTICO PARANAENSE VS BAHÍA FECHA.jpg

Brasileirao| Atlético Paranaense vs Bahía

4:20 p. m.
20 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
21 SEP
RITUAL EL RESUMEN IMAGEN

Ritual NFL| Ritual El Resumen

3:55 p. m.
21 SEP