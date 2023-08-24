Toni Kroos tacha de VERGONZOSO fichaje en Arabia Saudita

Otro fichaje se está dando en Arabia Saudita, luego de que se confirmara la llegada de Gabri Veiga, jugador de apenas 21 años al Al-Ahli. El español era una de las promesas de dicho país y del Celta de Vigo.

Veiga tenía un contrato afín, al ser un canterano del Celta de Vigo. De acuerdo a distintos reportes, tenía un salario de 500 mil euros y ahora percibirá por lo menos diez veces más con su nuevo equipo.

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Toni Kroos critica fichaje de Gabri Veiga con el Al-Ahli

Fabrizio Romano, experto en fichajes en Europa, reportó que a falta de las pruebas médicas, la contratación está prácticamente cerrada. El DT del Celta, Rafa Benítez, reconoció que la salida del jugador "les va a doler" pero también les ayudará económicamente.

El buen nivel de Gabri Veiga lo buscó a estar en la mira de varios clubes en Europa e incluso el Napoli del 'Chucky' Lozano hizo una oferta por él. Sin embargo, el español terminó decantándose por el futbol de Arabia Saudita y por supuesto, por una oferta mucho más elevada.

EXCLUSIVE: Gabri Veiga to Al Ahli, here we go! Bid accepted by Celta, player also said yes 🚨🟢🇸🇦



Coach Jaissle was crucial for Veiga to accept.



Al Ahli sign their secret top target.



Saudi side want to invest on world best talents — and now they also got the gem Gabri Veiga. pic.twitter.com/8xfOMyiUTS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 23, 2023

Luego de darse a conocer la noticia, Toni Kroos, futbolista del Real Madrid, llamó "vergonzoso" que Veiga se vaya al futbol de Arabia Saudita. En especial por las cualidades que había mostrado y que pudo explotar en Europa.

Sin duda alguna que la liga de Arabia Saudita se está llevando los reflectores, desde la llegada de Cristiano Ronaldo al Al-Nassr. Se le unieron Karim Benzema, Neymar, entre otras estrellas.

TV Azteca Deportes transmitirá la Liga Árabe

Gabri Veiga con el Al-Ahli y todas las figuras que se han ido al futbol de Arabia Saudita, las podrás ver por Azteca Deportes y Azteca Deportes Network. El primer encuentro será el de Al-Nassr vs Al-Fateh del próximo viernes 25 de agosto, a las 12:00 horas, tiempo del centro de México.

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