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Fútbol

Toni Kroos tacha de VERGONZOSO fichaje en Arabia Saudita

La liga de Arabia Saudita se está llevando a un sinfín de futbolistas y ahora, Toni Kroos ha calificado como vergonzoso el fichaje de una joya de España

Gabri Veiga Al-Ahli Toni Kroos

Escrito por: Pedro Gálvez

Otro fichaje se está dando en Arabia Saudita, luego de que se confirmara la llegada de Gabri Veiga, jugador de apenas 21 años al Al-Ahli. El español era una de las promesas de dicho país y del Celta de Vigo.

Veiga tenía un contrato afín, al ser un canterano del Celta de Vigo. De acuerdo a distintos reportes, tenía un salario de 500 mil euros y ahora percibirá por lo menos diez veces más con su nuevo equipo.

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Toni Kroos critica fichaje de Gabri Veiga con el Al-Ahli

Fabrizio Romano, experto en fichajes en Europa, reportó que a falta de las pruebas médicas, la contratación está prácticamente cerrada. El DT del Celta, Rafa Benítez, reconoció que la salida del jugador "les va a doler" pero también les ayudará económicamente.

El buen nivel de Gabri Veiga lo buscó a estar en la mira de varios clubes en Europa e incluso el Napoli del 'Chucky' Lozano hizo una oferta por él. Sin embargo, el español terminó decantándose por el futbol de Arabia Saudita y por supuesto, por una oferta mucho más elevada.

Luego de darse a conocer la noticia, Toni Kroos, futbolista del Real Madrid, llamó "vergonzoso" que Veiga se vaya al futbol de Arabia Saudita. En especial por las cualidades que había mostrado y que pudo explotar en Europa.

Sin duda alguna que la liga de Arabia Saudita se está llevando los reflectores, desde la llegada de Cristiano Ronaldo al Al-Nassr. Se le unieron Karim Benzema, Neymar, entre otras estrellas.

TV Azteca Deportes transmitirá la Liga Árabe

Gabri Veiga con el Al-Ahli y todas las figuras que se han ido al futbol de Arabia Saudita, las podrás ver por Azteca Deportes y Azteca Deportes Network. El primer encuentro será el de Al-Nassr vs Al-Fateh del próximo viernes 25 de agosto, a las 12:00 horas, tiempo del centro de México.

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