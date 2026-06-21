¡Lamine Yamal rompe el cero! España toma ventaja ante Arabia Saudita en el Mundial FIFA™

¡GOOOL DE LAMINE YAMAL! La joven estrella española vuelve a demostrar por qué es una de las grandes promesas del fútbol mundial y abre el marcador para España ante Arabia Saudita en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Con talento, velocidad y definición, Yamal aparece para poner el 1-0 de La Roja en un partido fundamental de la fase de grupos. Revive la anotación que hizo explotar a la afición española y acerca a su selección a una victoria muy importante.

