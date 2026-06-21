¡Lamine Yamal rompe el cero! España toma ventaja ante Arabia Saudita en el Mundial FIFA™
🇪🇸🔥 La nueva joya del fútbol español aparece en el momento indicado. Lamine Yamal marca el 1-0 para España ante Arabia Saudita y desata la locura en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Un gol que puede ser clave para las aspiraciones de La Roja en la fase de grupos.
¡GOOOL DE LAMINE YAMAL! La joven estrella española vuelve a demostrar por qué es una de las grandes promesas del fútbol mundial y abre el marcador para España ante Arabia Saudita en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.
Con talento, velocidad y definición, Yamal aparece para poner el 1-0 de La Roja en un partido fundamental de la fase de grupos. Revive la anotación que hizo explotar a la afición española y acerca a su selección a una victoria muy importante.