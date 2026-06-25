¡Gol de Leroy Sané! Alemania golpea primero y toma ventaja ante Ecuador en el Mundial 2026™ 🇩🇪
Apareció la figura alemana. 🇩🇪 Leroy Sané definió con categoría para abrir el marcador y adelantar a Alemania frente a Ecuador en un partido clave de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.
¡Alemania encuentra el camino al gol! 🇩🇪⚽ Leroy Sané se hizo presente en el momento indicado para marcar el 0-1 ante Ecuador y desatar la celebración de la afición alemana en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Revive la anotación que rompió el empate y puso en ventaja a los europeos en un encuentro lleno de intensidad y emociones.