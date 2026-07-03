¡GOOOL de Lisandro Martínez! Argentina recupera la ventaja ante Cabo Verde
Cuando más lo necesitaba la Albiceleste, apareció Lisandro Martínez para desatar la locura. El defensor argentino se sumó al ataque y marcó un gol vital para devolverle la ventaja a su selección.
¡Apareció el guerrero argentino! Lisandro Martínez se convirtió en el héroe del momento al marcar el gol que pone el Argentina 2-1 Cabo Verde en un partido lleno de emociones por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.