¡GOOOOL de Marcus Rashford! Inglaterra sentencia el partido y pone el 4-2 ante Croacia

¡Llegó el cuarto de Inglaterra! Marcus Rashford se hizo presente en el marcador con una gran definición para colocar el 4-2 sobre Croacia en un auténtico partidazo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Tras la presión constante de los ingleses y varias llegadas de peligro, Rashford aprovechó su oportunidad para vencer a Dominik Livaković y ampliar la diferencia en un encuentro que ha estado cargado de emociones, golazos y cambios de ritmo.

