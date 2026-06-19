¡GOOOL de Matheus Cunha! Brasil Abre el Marcador ante Haití | La Copa Mundial de la FIFA 2026™
¡Llegó el primero para la Canarinha! 🇧🇷 Matheus Cunha rompe el empate con una gran definición y desata la locura de la afición brasileña en La Copa Mundial de la FIFA 2026™. Revive el gol que abrió el camino para Brasil.
¡Matheus Cunha hace explotar el estadio! El delantero de Brasil aparece en el momento indicado para marcar el primer gol ante Haití en La Copa Mundial de la FIFA 2026™.
Revive la anotación completa, la gran jugada de la Canarinha y la celebración que encendió a miles de aficionados en uno de los momentos más emocionantes del partido.