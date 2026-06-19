¡GOOOL de Matheus Cunha! Brasil Abre el Marcador ante Haití | La Copa Mundial de la FIFA 2026™

¡Matheus Cunha hace explotar el estadio! El delantero de Brasil aparece en el momento indicado para marcar el primer gol ante Haití en La Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Revive la anotación completa, la gran jugada de la Canarinha y la celebración que encendió a miles de aficionados en uno de los momentos más emocionantes del partido.

