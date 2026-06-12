🇵🇾🔥 ¡GOL GUARANÍ DE MAURICIO! Paraguay descuenta y enciende el partido ante Estados Unidos
Cuando parecía que Estados Unidos tenía todo bajo control, Mauricio apareció para darle vida a Paraguay con una anotación que volvió a encender la esperanza guaraní en la Copa Mundial de la FIFA 2026.
¡Paraguay no bajó los brazos! Mauricio se hizo presente en el marcador con una gran definición para acercar a la Albirroja y poner el 3-1 frente a Estados Unidos en la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.