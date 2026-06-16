⚽🔥 ¡GOOOL de Messi! Argentina amplía la ventaja ante Argelia en el Mundial 2026
Lionel Messi apareció en el momento clave para marcar el segundo gol de Argentina y encaminar el triunfo de la Albiceleste ante Argelia en su debut dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
¡Lionel Messi dice presente en el Mundial!
El capitán argentino volvió a demostrar su calidad al marcar el segundo gol de la Albiceleste frente a Argelia, ampliando la ventaja y acercando a su selección a una victoria fundamental en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.