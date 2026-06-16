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⚽🔥 ¡GOOOL de Messi! Argentina amplía la ventaja ante Argelia en el Mundial 2026

Lionel Messi apareció en el momento clave para marcar el segundo gol de Argentina y encaminar el triunfo de la Albiceleste ante Argelia en su debut dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Por: Azteca Deportes

¡Lionel Messi dice presente en el Mundial!

El capitán argentino volvió a demostrar su calidad al marcar el segundo gol de la Albiceleste frente a Argelia, ampliando la ventaja y acercando a su selección a una victoria fundamental en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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