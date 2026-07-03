¡GOLAZO DE MESSI! La magia del 10 rompe el cero ante Cabo Verde

¡Apareció el campeón del mundo! Lionel Messi desató la locura en el estadio con un auténtico golazo para poner el Argentina 1-0 Cabo Verde en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Con su calidad de siempre, el capitán albiceleste encontró el espacio y definió de manera magistral para vencer al arquero rival.