¡GOLAZO DE MESSI! La magia del 10 rompe el cero ante Cabo Verde
Lionel Messi volvió a encender la Copa del Mundo con una definición espectacular. El capitán argentino apareció en el momento justo para marcar un auténtico golazo y adelantar a la Albiceleste frente a Cabo Verde.
¡Apareció el campeón del mundo! Lionel Messi desató la locura en el estadio con un auténtico golazo para poner el Argentina 1-0 Cabo Verde en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Con su calidad de siempre, el capitán albiceleste encontró el espacio y definió de manera magistral para vencer al arquero rival.