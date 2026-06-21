¡Mikel Oyarzabal amplía la ventaja! España se encamina al triunfo ante Arabia Saudita

GOOOL DE MIKEL OYARZABAL! España amplía su ventaja en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ gracias a una gran definición de Oyarzabal, que pone el 2-0 frente a Arabia Saudita.

Tras la apertura del marcador, La Roja mantiene el control del encuentro y encuentra recompensa con una nueva anotación que desata la celebración de los aficionados españoles. Revive el momento en que Mikel Oyarzabal acerca a España a una victoria fundamental en la fase de grupos.

