¡Doblete de Oyarzabal! España golea a Arabia Saudita y acaricia la clasificación

GOOOL DE MIKEL OYARZABAL! El delantero español vuelve a aparecer en el área para marcar su segundo gol del partido y ampliar la ventaja de España a 3-0 frente a Arabia Saudita en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

La Roja muestra todo su poder ofensivo y encuentra en Oyarzabal a uno de sus grandes protagonistas. Con este doblete, España domina el encuentro y se acerca a una victoria fundamental en sus aspiraciones mundialistas.

