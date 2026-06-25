¡Gol de Nilson Angulo! Ecuador responde y empata ante Alemania en un partidazo del Mundial 2026™ 🇪🇨
¡Estalló la alegría ecuatoriana! 🇪🇨 Nilson Angulo apareció en el momento clave para vencer al arquero alemán y devolverle la esperanza a La Tri con el empate 1-1.
¡Ecuador no bajó los brazos! 🇪🇨⚽ Nilson Angulo marcó el gol del empate frente a Alemania y encendió a toda la afición tricolor en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Tras el tanto de Leroy Sané, La Tri reaccionó con carácter y encontró la igualdad en un duelo lleno de intensidad, emociones y mucho fútbol.