¡Gol de Nilson Angulo! Ecuador responde y empata ante Alemania en un partidazo del Mundial 2026™ 🇪🇨

¡Ecuador no bajó los brazos! 🇪🇨⚽ Nilson Angulo marcó el gol del empate frente a Alemania y encendió a toda la afición tricolor en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Tras el tanto de Leroy Sané, La Tri reaccionó con carácter y encontró la igualdad en un duelo lleno de intensidad, emociones y mucho fútbol.

