¡GOL de Paulinho | Toluca 2 - 0 Monterrey | Semifinal Vuelta | Apertura 2025

¡El Nemesio Diez explotó de emoción! Paulinho aparece en el momento clave y marca el segundo gol de Toluca ante Monterrey, poniendo el 2-0 en la Semifinal de Vuelta del Apertura 2025, un resultado que acerca a los Diablos a la Gran Final de la Liga MX.

Toluca FC
Rayados del Monterrey
