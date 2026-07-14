¡GOOOL DE PEDRO PORRO! España amplía la ventaja y acaricia la final

¡ESPAÑA DA OTRO GOLPE SOBRE LA MESA! Pedro Porro apareció para marcar el 0-2 frente a Francia en una semifinal vibrante de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Cuando Francia intentaba reaccionar, España aprovechó una nueva oportunidad para ampliar la diferencia y poner contra las cuerdas a los franceses. El tanto de Porro desató la locura entre los aficionados españoles y acerca a La Roja a una nueva final mundialista.

