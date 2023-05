Gol de Uriel Antuna en el Chivas vs Cruz Azul del Clausura 2023

A los 37 minutos del juego Chivas vs Cruz Azul, Uriel Antuna abrió el marcador, tras un pase filtrado de Juna Escobar, con un disparo que no pudo detener Miguel ‘Wacho’ Jiménez, arquero del conjunto rojiblanco. Con el tanto, los dirigidos por Ricardo ‘Tuca’ Ferretti se adelantaron en el marcador en un recinto que no pierden desde 2016.

Tras adelantarse en el marcador, Cruz Azul busca mantener la ventaja ante Chivas y conseguir la derrota luego de perder contra América en la jornada anterior del torneo Clausura 2023.

Uriel Antuna hizo efectiva la ‘ley del ex’

Tras un paso en el futbol extranjero, Uriel Antuna regresó al balompié azteca con Chivas donde disputó un total de 64 partidos, entre Liga MX y Copa MX, y generó, entre goles y asistencias, 15 goles; tras un paso de cuatro torneos con El Rebaño Sagrado, el futbolista mexicano de 25 años de edad decidió seguir su carrera con Cruz Azul y, ahora, abrió el marcador entre las dos escuadras en su compromiso de la jornada 16 en el torneo Clausura 2023.