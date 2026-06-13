¡GOLAAAZO INFERNAL DE VINI JR! Brasil responde y empata ante Marruecos

¡Apareció la estrella de Brasil! Vinicius Jr. firmó una auténtica obra de arte para empatar el partido 1-1 ante Marruecos en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

🇧🇷 Después del gol marroquí, la Canarinha reaccionó de la mano de su figura. Vini Jr. tomó el balón, desequilibró a la defensa rival y sacó una definición

