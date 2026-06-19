¡GOOOL de Vinicius Jr.! Brasil Firma el 3-0 ante Haití | La Copa Mundial de la FIFA 2026™
¡La magia de Vinicius Jr. aparece en el momento perfecto! 🇧🇷✨ El atacante brasileño marca el 3-0 ante Haití con una gran definición y desata la euforia de la afición en La Copa Mundial de la FIFA 2026™. Revive uno de los goles más emocionantes del encuentro.
¡Vinicius Jr. se hace presente en el marcador! La estrella de Brasil anota el 3-0 frente a Haití con una definición de gran calidad, consolidando el dominio de la Canarinha en La Copa Mundial de la FIFA 2026™.