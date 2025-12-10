El GOLAZO de OTRO PLANETA de Jorge Sánchez en el Cruz Azul vs Flamengo de la Copa Intercontinental 2025; VIDEO

El jugador de Cruz Azul Jorge Sánchez, acaba de marcar el mejor GOL en lo que va de la Copa Intercontinental que se celebra en Qatar, en el partido del equipo celeste ante el Flamengo de Brasil, con un disparo con el balón en el aire, sacando un riflazo imposible de detener.

Te podría interesar: Página para comprar los boletos de México vs Portugal con Cristiano Ronaldo, se COLAPSÓ

Cruz Azul en el cierre del primer tiempo estaba abajo en el marcador por marcador de 1-0 , y justo llegando al 43, el balón le cayó tras una serie de rebotes, él se ubicó en los linderos del área grande y sin pensarla impacto el esférico con el empeine derecho logrando un GOLAZO de otro planeta.

De inmediato la máquina estalló en emoción, pues no solo lograban empatar momentáneamente el partido, sino que habían logrado un muy buen gol en este importante encuentro de la Copa Intercontinental.

Te podría interesar: Los partidos de la Champions League de este miércoles 10 de diciembre



Guardando sus proporciones y enormes diferencias, en cuanto al futbolista, torneo y equipo, su gol tiene ciertas similitudes con aquel gran gol de Zidane enfrentando a Leverkusen en la Champions League por la zona en la sale el centro y el punto donde es rematado de aire como fue el gol de Jorge Sánchez.