Partidos de HOY miércoles 10 de diciembre en la Jornada 6 de la UEFA Champions League
La Champions League sigue avanzando en este novedoso año con Fase de Liga; HOY miércoles 10 de diciembre se disputan los últimos partidos del año 2025 y regresará la acción en enero.
La Champions League se despide este miércoles 10 de diciembre de la actividad en este año 2025, con el cierre de la Jornada 6 de la fase de Liga de esta campaña, entregándonos una serie de partidos realmente interesantes en nueve diferentes estadios, teniendo en el papel como los más interesantes el Real Madrid en contra del Manchester City o el Athletic Club en contra del París, actual campeón de la Champions League.
En total 18 equipos saldrán a la cancha este miércoles buscando los puntos que los coloque en la competencia para lograr ir a los Octavos de Final de esta temporada y estos son los partidos y horarios anunciados por el torneo.
Agenda miércoles 10 de diciembre en la Champions League
Villarreal vs Copenhagen | 11:45 AM
Qarabag vs Ajax | 11:45 AM
Dortmund vs Bodo/Glimt | 14:00
Leverkusen vs Newcastle | 14:00
Benfica vs Napoli | 14:00
Juventus vs Pafos | 14:00
Club Brujas vs Arsenal | 14:00
Athletic Club vs Paris | 14:00
Real Madrid vs Manchester City | 14:00
🔜 Champions League 💫 pic.twitter.com/lHnyAhKSI9— Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 10, 2025
Así marcha la temporada 2025-2026 de la Champions League previo a la Jornada 6 con los partidos del miércoles 10 de diciembre
Entre los primeros ocho que avanzan directo a los Octavos, el puntero es el Arsenal que hoy juega ante el Brujas y luce como favorito. El segundo puesto pertenece al Bayern, y los 5 mejores los cierran Atalanta, Paris y el Inter.
1 Arsenal
2 Bayer
3 Atalanta
4 Paris
5 Inter
6 Real Madrid
7 Atlético de Madrid
8 Liverpool
En cuanto a los que avanzarían hacia la instancia de Playoffs buscando un lugar están
9 Tottenham
10 Dortmund
11 Chelsea
12 Manchester City
13 Sporting
14 Barcelona
15 Newcastle
16 Marsella
Cap sur Bilbao. 🔴🔵#AthleticPSG pic.twitter.com/kGSftgQExZ— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 10, 2025