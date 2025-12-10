Página para compra de boletos de México vs Portugal, colapsa sin haber iniciado la preventa

Miles de aficionados han generado expectativa e interés por ser los primeros en conseguir boletos para el partido de México ante Portugal del 28 de marzo en la REINAUGURACIÓN del Estadio Azteca, teniendo como gran invitado a Cristiano Ronaldo, pero entre esa gran euforia se han llevado una gran decepción esta mañana de miércoles 10 de diciembre, pues la página para comprar los accesos está colapsada.

El sitio elegido para llevar a cabo esta compra es la de FANKI, que ya vende boletos para eventos en México como partidos de Atlas, Santos, El Águila de Veracruz y Piratas de Campeche, pero nunca con un evento de altísima demanda como es este partido de preparación rumbo al Mundial del 2026.

Usuarios reportan que al ingresar a esa página, el sitio está caído, no sirve y no hay forma o un mensaje que informe sobre el horario exacto o momento en el que se podrá ingresar, y es que el problema radica en el número de usuarios que están entrando a esa página, siendo de alguna forma superada en sus capacidades.

Memes no perdonan la caída del sitio para comprar boletos para la preventa de la visita de Cristiano Ronaldo

En redes sociales, los memes no se han hecho esperar señalando los problemas del sitio y la posibilidad de que de manera urgente deban migrar a otro sitio web de boletera para hacer esa venta de boletos.

Usuarios han colocado la imagen de un balón desinflado que da entender que el sitio está atravesando problemas y otros colocan el mensaje de ERROR 503, y son pocos los que ponen una supuesta imagen de que están logrando ingresar y comprar accesos para ese vibrante partido que marcará la preparación de los equipos de México y Portugal para la Copa del Mundo del 2026.