OFICIAL: Entrenador RENUNCIA durante la Jornada 4 de la Liga BBVA MX

Este domingo 10 de agosto del 2025, se dio a conocer al primer entrenador despedido del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX.

Tras registrar cinco derrotas de forma consecutiva y quedar eliminados de la Leagues Cup, el conjunto del Atlas dio a conocer a través de sus redes sociales que Gonzalo Pineda dejó de ser el Director Técnico del equipo.

Los rojinegros revelaron que Pineda presentó su renuncia a la directiva con el propósito de permitirle al equipo tener un nuevo rumbo.

“Gonzalo Pineda ha dejado de ser el Director Técnico del Primer Equipo Varonil de Atlas FC, tras presentar su renuncia a la Directiva del club. Esta decisión la toma con el propósito de permitir a la institución definir un nuevo rumbo que impulse su crecimiento y fortalecimiento”.

Resumen Puebla 2-3 Atlas | Jornada 1 | Liga BBVA MX, Apertura 2025

Atlas decidió agradecerle a Gonzalo Pineda por su compromiso con el equipo e informó que el comité deportivo inició un proceso para designar al nuevo estratega.

“Atlas FC agradece a Gonzalo Pineda y su Cuerpo Técnico el compromiso demostrado durante su etapa al frente de los Rojinegros, y les desea éxito en sus futuros proyectos.

El Comité Deportivo ha iniciado el proceso para designar al nuevo estratega, con el firme objetivo de potenciar al máximo a nuestra plantilla. Dicho nombramiento será comunicado de manera oportuna a través de nuestros canales oficiales para su posterior presentación”.

Los números de Gonzalo Pineda

Gonzalo dirigió un total de 24 encuentros al Atlas de los cuales solo logró ganar cinco, empatar siete y perder 12. El equipo marcó 35 goles y recibió 52 anotaciones.

Deja al equipo con cinco derrotas de forma consecutiva y fue eliminado de la Leagues Cup. El equipo se ubica en el lugar 10 de la tabla con cuatro puntos al acumular una victoria, un empate y dos derrotas.