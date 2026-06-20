Elanga recorta distancias, pero Países Bajos sigue dominando el partido
Anthony Elanga apareció para descontar en el marcador y darle esperanza a Suecia, aunque Países Bajos mantiene el control absoluto del encuentro en La Copa Mundial de la FIFA 2026™.
Gol de Anthony Elanga Países Bajos vs Suecia
Descripción🇸🇪⚽ ¡Descuento sueco en el marcador!
Anthony Elanga logró romper la defensa neerlandesa con una buena definición para poner el 4-1 ante Países Bajos, en un partido donde Suecia intenta reaccionar pese al dominio de la Oranje en La Copa Mundial de la FIFA 2026™.