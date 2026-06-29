¡Gakpo rompe el cero! Países Bajos pega primero ante Marruecos en el Mundial 2026
Cody Gakpo apareció en el momento clave para adelantar a Países Bajos y poner el 1-0 frente a Marruecos en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
¡Llegó el primero del partido! 🇳🇱⚽ Cody Gakpo se hizo presente en el marcador y definió con calidad para darle la ventaja a Países Bajos sobre Marruecos en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Después de varias llegadas de peligro, la Oranje encontró la recompensa y tomó el control del encuentro con una anotación que hizo estallar a su afición.