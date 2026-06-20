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Gakpo sentencia el partido: Países Bajos humilla a Suecia con el tercero

Cody Gakpo apareció con una definición letal para ampliar la ventaja y colocar el 3-0 definitivo de Países Bajos sobre Suecia en un partido dominante de La Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Por: Azteca Deportes

¡Sentencia total en el marcador!

Cody Gakpo firmó el tercer gol para Países Bajos con una gran definición que dejó sin opciones a Suecia, confirmando el dominio absoluto de la selección neerlandesa en este encuentro de La Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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