¡GOOOL de Erling Haaland! Noruega amplía la ventaja 2-0 sobre Senegal en La Copa Mundial de la FIFA 2026™
Erling Haaland no perdona y marca el 2-0 para Noruega con una definición contundente ante Senegal. La estrella noruega aparece en el momento indicado para aumentar la ventaja de su selección en La Copa Mundial de la FIFA 2026™.
¡GOOOL DE ERLING HAALAND! El delantero noruego vuelve a demostrar su instinto goleador y convierte el 2-0 para Noruega frente a Senegal en La Copa Mundial de la FIFA 2026™.